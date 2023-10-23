تحديث مباشر.. آخر تطورات الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين الإثنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دخل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يومًا جديدًا، الإثنين، مع استمرار القصف على قطاع غزة وحديث الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ عن العثور على شريحة تحمل تعليمات "لاستخدام مواد كيماوية" بحوزة أحد مقاتلي حماس الذي عثر الجيش الإسرائيلي على جثته، نستعرض فيما يلي أبرز تطورات الأحداث:

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إنه تم اكتشاف تعليمات خاصة بصنع سلاح كيميائي لاستخدامه ضد أهداف مدنية على محرك أقراص USB تم العثور عليه على جثة أحد مسلحي حماس المتورطين في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

حذر طبيب كبير في قطاع غزة، من أن العديد من الأطفال الرضع الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي لن ينجوا من انقطاع الكهرباء في غزة، ورسم صورة قاتمة للوضع في المستشفى الذي يعمل فيه.

قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء الأحد لمناقشة “كيفية استخدام كافة الوسائل لوقف” الهجمات الإسرائيلية على غزة.

قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة CNN إنه لن يكون هناك “وقف لإطلاق النار” في غزة وسط الجهود الأمريكية والقطرية لإطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حماس هناك.