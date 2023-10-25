أتلانتا، الولايات النتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل تتحمل "مسؤولية" الرد على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن عليها أن تتحمل "عبء" حماية أرواح المدنيين.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي إن المنطقة لا يمكن أن تعود إلى الوضع الراهن قبل الهجوم، ودعا إلى تجديد العمل نحو حل الدولتين.

وأضاف بايدن أن المساعدات الإنسانية يجب أن تتدفق بشكل أسرع في غزة، وأضاف أنه منزعج من الهجمات التي يشنها "مستوطنون متطرفون" على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال في حديقة الورود بالبيت الأبيض: "يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون العيش جنبًا إلى جنب في أمان وكرامة وسلام. لا عودة إلى الوضع الراهن كما كان في السادس من تشرين الأول/أكتوبر. وهذا يعني ضمان عدم قدرة حماس على إرهاب إسرائيل واستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية. وهذا يعني أيضًا أنه عندما تنتهي هذه الأزمة، يجب أن تكون هناك رؤية لما سيأتي بعد ذلك".

وتابع بايدن: "من وجهة نظرنا، يجب أن يكون حل الدولتين ويعني بذل جهود مركزة لجميع الأطراف، الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء الإقليميين والقادة العالميين، لوضعنا على الطريق نحو السلام".

وقال الرئيس الأمريكي إنه من المهم أن نتذكر أن حماس لا تمثل الفلسطينيين، لكنه قال إن استخدامها للدروع البشرية يجعل مهمة إسرائيل أكثر صعوبة.

وقال بايدن: "إن حماس تختبئ وراء المدنيين الفلسطينيين، وهذا أمر حقير، وليس من المستغرب، جبان أيضًا. وهذا يضع أيضًا عبئًا إضافيًا على إسرائيل. وبينما يلاحقون حماس، فإن ذلك لا يقلل من الحاجة إلى العمل بما يتماشى مع قوانين الحرب".

وأكد بايدن أنه "على الإسرائيليين أن يفعلوا كل ما في وسعهم... مهما كان الأمر صعبًا، لحماية المدنيين الأبرياء".

وقال بايدن إنه يعتقد أن أحد العوامل التي أدت إلى قرار حماس بالهجوم هو جهوده الدبلوماسية نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وأردف: "ليس لدي أي دليل على ذلك، لكن حدسي يخبرني أن ذلك بسبب التقدم الذي نحرزه نحو التكامل الإقليمي لإسرائيل والتكامل الإقليمي بشكل عام، ولا يمكننا أن نترك هذا العمل وراءنا".

في حين نفى الرئيس الأمريكي بشكل قاطع عندما سُئل عما إذا كان قد طلب تأكيدات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه سيؤجل الغزو البري بينما يظل الرهائن محتجزين.

وقال بايدن: "ما أشرت إليه هو أنه إذا كان ذلك ممكنا، فإن إخراج هؤلاء الأشخاص بأمان، فهذا ما يجب عليه فعله. إنه قرارهم، لكنني لم أطالب به".

وقال بايدن عن رسالته إلى نتنياهو حول احتمال إطلاق سراح الرهائن: "إذا كان الأمر حقيقيًا، فيجب القيام به”.

وتابع بايدن: "من الواضح أنهم في خطر. والسؤال هو ما إذا كانت هناك أي طريقة لإخراجهم أم لا. إذا تمكنا من إخراجهم، فيجب علينا إخراجهم".