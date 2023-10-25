أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وافقت الولايات المتحدة على إرسال بطاريتي صواريخ دفاع جوي للقبة الحديدية بإسرائيل، حسبما صرح مسؤول عسكري ومسؤول أمريكي لشبكة CNN، الأربعاء.

ومن غير الواضح ما إذا كانت البطاريات المملوكة للجيش الأمريكي قد تم شحنها بالفعل. ووقع الجيش الأمريكي وإسرائيل اتفاقية تقضي بأن تقوم الولايات المتحدة بشراء بطاريتي صواريخ دفاعية للقبة الحديدية في عام 2019، وفقا للجيش، بحيث يتم تسليمهما في عام 2020.

والبطاريات مأخوذة من المخزون الأمريكي، بالإضافة إلى صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية التي قدمتها الولايات المتحدة من المخزون الموجود بالفعل في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحفيين الأسبوع الماضي، إن الصواريخ الاعتراضية من المخزونات "التي تمتلكها الولايات المتحدة في البلاد تم تقديمها بسرعة إلى إسرائيل"، وسيتم توفير صواريخ اعتراضية إضافية "في الأيام المقبلة".

وتم تصميم القبة الحديدية لإسقاط المقذوفات المُطلقة. وهي مجهزة برادار يكتشف الصواريخ ثم يستخدم نظام القيادة والتحكم الذي يحسب بسرعة ما إذا كان المقذوف القادم يشكل تهديدًا أو من المحتمل أن يضرب منطقة غير مأهولة بالسكان. وإذا كان الصاروخ يشكل تهديدًا، فإن القبة الحديدية تطلق صواريخ من الأرض لتدميرها في الجو.

يتكون نظام الدفاع الجوي المتنقل من 10 بطاريات تحمل كل منها ثلاث إلى أربع قاذفات صواريخ قابلة للمناورة. ويوفر موقعها الاستراتيجي حاجزًا دفاعيًا ضد الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات بدون طيار لمساحة تصل إلى 60 ميلًا مربعًا من المناطق المأهولة بالسكان، وقد تفاخرت إسرائيل في الماضي بمعدل نجاح يزيد عن 90٪.