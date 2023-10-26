إسرائيل تعلن شن عملية بمدرعات شمال غزة قبل الانسحاب

الأزمة الإنسانية في غزة تزداد خطورة مع نقص الوقود.. وإسرائيل: "اطلبوا الوقود من حماس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن "مداهمة مستهدفة" باستخدام الدبابات في شمال غزة قبل الانسحاب، وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش دبابات وعربات مدرعة، بما في ذلك جرافة، تتحرك على طريق بالقرب من السياج، وأطلقت الدبابات نيران المدفعية، وشوهد بعض الدمار في مقطع الفيديو القريب.

وفي حديثه لشبكة CNN، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، إن المداهمة، التي وصفها بأنها كبيرة ولكن محدودة النطاق، كانت "عملية واضحة وشاملة تهدف إلى خلق شروط أفضل للعمليات البرية إذا وعندما يحدث ذلك".

وأضاف: "لقد اشتبكنا بالفعل مع العدو وقتلنا الإرهابيين الذين كانوا يخططون لشن هجمات ضدنا بصواريخ موجهة مضادة للدبابات".

وخلص بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن "الجنود خرجوا من المنطقة في نهاية النشاط".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في بيان، الاثنين، أن جنودًا إسرائيليين يشاركون في تدريبات لتحسين "استعدادهم وقدراتهم للعمليات البرية" في غزة.