الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

إسرائيل تعلن شن عملية بمدرعات شمال غزة قبل الانسحاب

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن "مداهمة مستهدفة" باستخدام الدبابات في شمال غزة قبل الانسحاب، وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش دبابات وعربات مدرعة، بما في ذلك جرافة، تتحرك على طريق بالقرب من السياج، وأطلقت الدبابات نيران المدفعية، وشوهد بعض الدمار في مقطع الفيديو القريب.

وفي حديثه لشبكة CNN، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، إن المداهمة، التي وصفها بأنها كبيرة ولكن محدودة النطاق، كانت "عملية واضحة وشاملة تهدف إلى خلق شروط أفضل للعمليات البرية إذا وعندما يحدث ذلك".

وأضاف: "لقد اشتبكنا بالفعل مع العدو وقتلنا الإرهابيين الذين كانوا يخططون لشن هجمات ضدنا بصواريخ موجهة مضادة للدبابات".

وخلص بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن "الجنود خرجوا من المنطقة في نهاية النشاط".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في بيان، الاثنين، أن جنودًا إسرائيليين يشاركون في تدريبات لتحسين "استعدادهم وقدراتهم للعمليات البرية" في غزة.

قد يهمك أيضاً

آخر التطورات.. ما عليك معرفته وسط اشتباكات إسرائيل وحماس بيومها الـ19

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.