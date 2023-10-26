أولا بأول.. إسرائيل تحدّث عدد الرهائن المحتجزين في غزة بعد هجوم حماس

الأزمة الإنسانية في غزة تزداد خطورة مع نقص الوقود.. وإسرائيل: "اطلبوا الوقود من حماس"

مفاوض إسرائيلي سابق يوضح لـCNN من هي الرهينة التي صافحت مقاتل حماس قبل مغادرتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع دخول الاشتباكات بين إسرائيل وغزة يومها الـ19، الخميس، واستمرار ارتفاع أعداد القتلى في القطاع وسط مطالبات أممية عاجلة لإدخال مساعدات والتوصل لحل لوقف إطلاق النار، نستعرض لكم فيما يلي أبرز التطورات أولا بأول:

- أجرى وفد من حركة "حماس" محادثات في موسكو مع مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الروسية، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) وبيان من حماس، الخميس.

- أصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن (الشاباك) بيانًا مشتركًا، الخميس، قالا فيه إنه تم قتل نائب قائد مديرية المخابرات في حركة "حماس"، وأشارا إلى أنه كان أحد المسؤولين عن التخطيط لهجوم 7 أكتوبر/تشرين أول.

- انخفضت العملة الإسرائيلية إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي منذ 11 عاما، الخميس، وسط تكهنات متزايدة بأن العملية البرية المحتملة للجيش الإسرائيلي في غزة قد تكون وشيكة.

- بعد أن دفن زوجته وابنيه الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على منزل كانوا قد لجأوا إليه في مخيم النصيرات في قطاع غزة، عاد مراسل قناة "الجزيرة"، وائل الدحدوح، إلى عمله ليظهر على شاشة القناة، الخميس، مؤكدا أنه "لا مفر من الاستمرار بتأدية واجبه" في هذه الظروف.

- قُتل أكثر من 6850 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا للأرقام الصادرة الخميس عن وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله المستمدة من مصادر في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.

- قالت وكالة الأمم المتحدة الرئيسية لمساعدة الفلسطينيين يوم الخميس إن عملياتها “مشلولة” في غزة بسبب نقص الوقود، حيث تواصل إسرائيل إصرارها على وجود الإمدادات ولكن تحت سيطرة حماس.

- سيجتمع قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، لبحث أزمة الشرق الأوسط، الخميس.

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- حدّث الجيش الإسرائيلي أعداد الرهائن في قطاع غزة، الخميس، قائلا إن 224 شخصًا يُعتقد أنهم محتجزون كرهائن في القطاع بعد هجمات حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. (يشار إلى أن 4 رهائن تم إطلاق سراحهم).

جنود إسرائيليون يزودون دبابتهم ميركافا بالوقود بالقرب من مدينة سديروت بجنوب إسرائيل في 23 أكتوبر، 2023. Credit: THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

- قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن "مداهمة مستهدفة" باستخدام الدبابات في شمال غزة قبل الانسحاب، وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش دبابات وعربات مدرعة، بما في ذلك جرافة، تتحرك على طريق بالقرب من السياج، وأطلقت الدبابات نيران المدفعية، وشوهد بعض الدمار في مقطع الفيديو القريب.

صحفي الجزيرة وائل الدحدوح، مساء الأربعاء Credit: MAJDI FATHI/AFP via Getty Images

- صرح الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN أنه نفذ غارة جوية في منطقة بغزة حيث قُتل أقارب صحفي الجزيرة وائل الدحدوح، مساء الأربعاء، مضيفا أنه استهدف "البنية التحتية الإرهابية لحماس" في المنطقة.

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Credit: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

- قالت وكالة الأمم المتحدة الرئيسية العاملة في غزة إنها ستضطر إلى وقف عملياتها خلال ساعات بسبب نقص الوقود، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة.

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- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن تصريحاته بأن هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول "لم تحدث من فراغ" - والتي أثارت غضب المسؤولين الإسرائيليين - تم توصيفها بشكل خاطئ.

- قال دبلوماسي رفيع بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد قد يميل نحو "هدنة إنسانية قصيرة" للسماح بدخول المساعدات إلى غزة خلال اجتماع المجلس الأوروبي هذا الأسبوع.