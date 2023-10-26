دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الداعية الإسلامي الكويتي، طارق السويدان، انتقادات بعد تدوينة له عن موقف دول من الأحداث في قطاع غزة والرد الإسرائيلي على الهجمات التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال السويدان في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "نطالب.. نشجب.. لن نقبل.. يجب.. لن نسمح.. وأمثالها ليس لها أي معنى اليوم.. هذه أقوال وليست أفعالاً.. وهذا كل ما نسمعه من الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية والأردن.."

ويشار إلى أن تدوينة السويدان تأتي في الوقت الذي تبذل فيه كل من السعودية (اقرأ) ومصر (اقرأ) والأردن (اقرأ) جهودا دولية وإقليمية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لغزة التي دخلت في يومها الـ19 من العمليات العسكرية الإسرائيلية، الخميس، وسط احتمالات لعمليات برية في القطاع.

من جهته قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل تتحمل "مسؤولية" الرد على هجوم حماس، لكن عليها أن تتحمل "عبء" حماية أرواح المدنيين، مضيفا في مؤتمر صحفي إن المنطقة لا يمكن أن تعود إلى الوضع الراهن قبل الهجوم، ودعا إلى تجديد العمل نحو حل الدولتين.