الأزمة الإنسانية في غزة تزداد خطورة مع نقص الوقود.. وإسرائيل: "اطلبوا الوقود من حماس"

(CNN)-- نشرت وزارة الصحة في غزة، التي تسيطر عليها حركة حماس، الخميس، تقريرا يتألف من 212 صفحة يضم آلاف الأسماء التي وصفت بأنها "وفيات موثقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول" في القطاع، والتي ألقت باللوم فيها على "العدوان" العسكري الإسرائيلي.

والقائمة، التي لا تميز بين المقاتلين وغير المقاتلين، ولكنها أدرجت العمر والجنس، جاءت في أعقاب تعليقات الرئيس الأمريكي، جو بايدن بأنه "لا يثق" في أرقام الضحايا المدنيين، التي أبلغت عنها وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقد أعربت إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة عن شكوكهما بشأن أعداد الضحايا التي يتم الإبلاغ عنها من غزة، لكن إسرائيل لم تقدم دليلا على أن هذه الأرقام مبالغ فيها.

ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الوزارة التي تتخذ من غزة مقرا لها، بأنها "واجهة لحماس"، رغم أنه عندما سُئل، لم يشكك في مقتل الآلاف من الفلسطينيين، والعديد من المدنيين الأبرياء.

وقال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة في الضفة الغربية، محمد أشتية، إن وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية تعتبر الأرقام "صحيحة".