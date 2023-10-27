كيربي: وقف إطلاق النار في غزة يصب بصالح حماس فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن وقف إطلاق النار في غزة الآن يصب في صالح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فقط.

جاء ذلك في ملخص للصحفيين في البيت الأبيض، الخميس، حيث قال كيربي: "ما يمكنني قوله هو أننا سنواصل التأكد من أن إسرائيل تمتلك الأدوات والقدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، وسنستمر في محاولة إدخال هذه المساعدات الإنسانية، وسنواصل محاولة إخراج الرهائن والأشخاص من غزة بشكل مناسب، وأن وقف إطلاق النار الآن لا يفيد سوى حماس. هذا هو الوضع الذي نحن فيه الآن".

وفيما يتعلق بتصريحات الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش حول حماس وإسرائيل والضجة التي أثارتها، قال كيربي: "تحدث الرئيس (بايدن) بوضوح شديد، وأعتقد بقوة شديدة، بشأن على من يقع اللوم هنا فيما حدث في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، إنها حماس، ليس الإسرائيليين، ليس الشعب الإسرائيلي الأبرياء وهؤلاء الذين ذُبحوا بمهرجان موسيقي، بل كانت حماس، لقد خططوا لهذا الشيء لعدة أشهر، وربما حتى لمدة عام، حماس هي المسؤولة، حماس هي المسؤولة".

وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، قد وجه انتقادات حادة، الخميس، للقرار الذي تناقشه الجمعية العامة، قائلاً إن طلبات وقف إطلاق النار "ليست محاولة للسلام"، ولكنها "محاولة لتقييد أيدي إسرائيل، مما يمنعنا من القضاء على تهديد كبير لمواطنينا".