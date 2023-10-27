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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا تزال الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين متسمرة، إذ يشهد هذا اليوم تطورات مرتبطة بالوضع في قطاع غزة وإسرائيل إلى جانب ما يجري على ضوء هذه الحرب في الدول المجاورة، نستعرض فيما يلي أبرز الأحداث الجمعة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي تقدم به الأردن يدعو لهدنة إنسانية فورية في قطاع غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليور هايات، الجمعة، إن إسرائيل تُدين الضرر الذي حل بقوات الأمن المصرية بعد "إطلاق الحوثيين صواريخ ومسيرات" بقصد استهداف إسرائيل.

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أجرت "محادثات نشطة" مع إسرائيل بشأن هدنة إنسانية للسماح بإطلاق سراح الرهائن في غزة.

مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مساء الجمعة، يصر مسؤولو الحكومة الأمريكية على أن المحادثات ستستمر لمتابعة المفاوضات بشأن الرهائن، حسبما قال مسؤولان لشبكة CNN.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تكثيف القصف الجوي على غزة وتوسيع عملياتنا البرية

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قصف عنيف على غزة وتقارير عن قطع الإنترنت والاتصالات

قُتل 110 فلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية أو في هجمات المستوطنين منذ 7 أكتوبر/تشرين أول، وفقاً لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله

7305 شخصاً قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول، وفقاً للأرقام التي أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله الجمعة من مصادر في القطاع الخاضع لسيطرة حماس، في حين أعلنت أن أكثر من 18500 شخص جرحوا. وتقول الوزارة إن الأطفال والنساء وكبار السن يشكلون 70% من القتلى.

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قالت مصادر دبلوماسية مطلعة على المفاوضات، لـCNN، الجمعة، إنه تم إحراز "تقدم كبير" في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لكن "لا تزال هناك مسائل عالقة".

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قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء (MDA) الجمعة إن المسعفين وطاقم الطوارئ يعالجون ثلاثة أشخاص في تل أبيب، بعد أن أصاب صاروخ مبنى جنوبي المدينة.

من المتوقع أن تدخل ثماني شاحنات مساعدات أخرى إلى غزة، وفقا لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، في بيان، إن فريقا مكونا من عشرة أفراد يضم طاقما طبيا وخبراء من اللجنة، عبر الحدود إلى غزة، الجمعة.

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين مسلمين كانوا يرغبون في أداء الصلاة في المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس بعد منتصف نهار الجمعة.

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حذر رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الجمعة من أن الجوع والمرض يتحولان بسرعة إلى قضية رئيسية في غزة، وقال إن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من المساعدات في القطاع.

شنت قوات الجيش الإسرائيلي، لليلة الثانية، "مداهمات" داخل قطاع غزة قبل الانسحاب، بحسب بيان صادر، الجمعة.

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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان نشر على صفحته الرسمية بفيسبوك، "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا"، مضيفا: "أسفر الحادث عن اصابات طفيفة لعدد ( 6 ) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية"

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أصيب 6 أشخاص في مدينة طابا السياحية على البحر الأحمر بمصر، بعد أن سقط صاروخ على المدينة، التي تشترك في حدودها مع إسرائيل، في وقت مبكر من يوم الجمعة، بحسب مصادر رسمية نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية".