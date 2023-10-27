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الأزمة الإنسانية في غزة تزداد خطورة مع نقص الوقود.. وإسرائيل: "اطلبوا الوقود من حماس"

(CNN)— قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، في بيان، إن فريقا مكونا من عشرة أفراد يضم طاقما طبيا وخبراء من اللجنة، عبر الحدود إلى غزة، الجمعة.

وجاء في البيان: "كان فريق من جراحي الحرب وأخصائي تلوث الأسلحة، من بين 10 خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذين وصلوا إلى غزة، الجمعة، ودخلوا إلى جانب ست شاحنات تابعة للجنة الدولية تحمل مواد طبية مطلوبة بشكل عاجل، وإمدادات لتنقية المياه".

ومن جهة أخرى، قالت لين هاستينغز منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه من المتوقع أن تدخل ثماني شاحنات مساعدات أخرى إلى غزة.

وأضافت: "لقد شهدنا بدء بعض عمليات تسليم الشاحنات، فقد بدأت في 21 أكتوبر/تشرين الأول. لقد وصلنا إلى حوالي 74 شاحنة. وأوضحت: "نتوقع دخول ثمانية أخرى أو نحو ذلك اليوم".

وأردفت هاستينغز إنه بالمقارنة، كانت هناك 450 شاحنة دخلت غزة قبل 7 أكتوبر الجاري، في ظل قيود صارمة "فيما يتعلق بإمكانية دخول البضائع إلى غزة".

وأضافت أن دخول ما بين 10 إلى 20 شاحنة إلى غزة يوميًا "ليس كافيًا بشكل واضح عندما كانت هناك 450 شاحنة تدخل يوميا قبل 7 أكتوبر".

ومضت هاستينغز قائلة إن التأخير نتج بسبب فحص الشاحنات. وأردفت: "بالإضافة إلى القضايا الفنية والقضايا الأمنية، هناك قضايا سياسية أيضا".