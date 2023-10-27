"القصف الأكثر كثافة خلال 17 يومًا".. فيديو يُظهر الوضع المزري داخل مستشفى في غزة

الأزمة الإنسانية في غزة تزداد خطورة مع نقص الوقود.. وإسرائيل: "اطلبوا الوقود من حماس"

(CNN)-- أصيب 6 أشخاص في مدينة طابا السياحية على البحر الأحمر بمصر، بعد أن سقط صاروخ على المدينة، التي تشترك في حدودها مع إسرائيل، في وقت مبكر من يوم الجمعة، بحسب مصادر رسمية نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية".

وبحسب القناة، أصاب الصاروخ مبنى الإسعاف بمدينة طابا ومنطقة سكنية تابعة لإدارة مستشفى طابا، وأضافت أن القوات الأمن وصلت إلى مكان الحادث، وباشرت التحقيق.

وتقع مدينة طابا على بعد نحو 220 كيلومترا (136 ميلا) من غزة.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن الجهة التي أطلقت الصاروخ أو من أين أطلق.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "نحن على علم بالحادث الأمني الذي وقع في مدينة طابا في مصر، في حوالي الساعة الثانية صباحا هذا الصباح، وبما أن الحدث وقع على الأراضي المصرية، فليس لدينا تفاصيل إضافية. يمكننا أن نؤكد أنه لم تقع إصابات بين الإسرائيليين".