دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل نائب وإعلاميون ومغردون مصريون، على إطلاق دبابة إسرائيلية النيران بـ"الخطأ" على موقع حدودي مصري مساء الأحد حسب الروايتين المصرية والإسرائيلية، وتباينت وجهات النظر بين المغردين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن دبابة تابعة له فتحت "نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم (كرم أبو سالم)".

وقال النائب المصري مصطفى بكري تعليقًا على الحادثة: "هذا ثاني حادث تقوم فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرب المعبر المصري. منذ عدة أيام قال وزير الخارجية سامح شكري إن أربعة مصريين أصيبوا بالخطأ عند المعبر، واليوم دبابه إسرائيلية توجه قذائفها بالخطأ أيضا وتصيب عدداً من الجنود المصريين في المعبر أيضا. إذا كان جنود إسرائيل قد أصيبوا بالحول، فمصر لابد أن تتخذ موقفا قويا، لأن الأمر مقصود ومتعمد"، على حد قوله.

من جانبه، كتب الإعلامي المصري باسم يوسف تعليقًا ساخرًا قال فيه: "لمصر الحق في الدفاع عن نفسها! بالخطأ؟"، حسب تعبيره.

أما الإعلامي المصري إبراهيم عيسى فكتب: " ضبط النفس في مواجهة الاستفزاز والابتزاز مهمة الدولة المصرية الآن"، حسب تعبيره.

قال الجيش المصري في بيان له، تعقيبًا على الحادثة إنه "خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية".

وأضاف الجيش المصري: "أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجاري التحقيق في ملابسات الواقعة".