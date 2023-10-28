دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال شيخ الأزهر في مصر، أحمد الطيب، إن التاريخ لن يرحم من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وذلك في تدوينات نشرها الموقع الرسمي للأزهر على فيسبوك بأعقاب إعلان إسرائيل توسيع عملياتها البرية ضد حركة حماس التي شنت هجوما مباغتا داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال شيخ الأزهر في تصريحاته: "واجبٌ على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم في فلسـطين.. الشعب الفلسطيني يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.. لن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني".

وكان مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشبكة CNN، الجمعة، إن "توسيع" الجيش الإسرائيلي للعمليات البرية في غزة يهدف "لتعزيز الضغط على حماس"، وأضاف: "سيزداد هذا الضغط ويستمر في التزايد حتى نحقق هدفنا".

وفي المقابل، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، الجمعة، إن "حماس مستعدة لهزيمة القوات الإسرائيلية إذا دخلت قطاع غزة"، وأضاف: "إذا قرر نتنياهو إدخال قوات برية إلى غزة الليلة، فإن المقاومة جاهزة".