بعد الانفجار بالمستشفى المعمداني في غزة.. الأزهر يصر بيانا حازما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الأزهر في مصر بيانا حازما ونداء للأمة العربية والإسلامية، صباح الأربعاء، يتضمن نداء للأمة العربية والإسلامية، وذلك بأعقاب الاحتجاجات الواسعة على استهداف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وقال الازهر في بيانه المنشور على صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي: "نداء من الأزهر الشريف إلى الأمة العربية والإسلامية.. على الأمة العربية والإسلامية أن تعيد النظر جذريًّا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس، وعلى الفلسطينيين أن يثقوا في أنَّ الغرب بكل ما يملك من طاقاتٍ عسكريةٍ وآلاتٍ تدميريةٍ ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه.."

وتابع: "الغرب يقاتل على أرضٍ غير أرضه ويدافع عن عقائد وأيديولوجيات بالية عفا عليها الزمن وأصبحت من المضحكات المبكيات وعليكم أن تواجهوه معتصمين بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبصمودكم في وجه هجماته الوحشية البربرية وما مقدار الغرب في ميزان الصومال وأفغانستان منكم ببعيد.. على الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عُدةٍ وعتادٍ، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًّا فقد الضَّمير والشعور والإحساس، وأدار ظهرَه للإنسانيَّة والأخلاق وكل تعاليم الرسل والأنبياء".

وأضاف: "عليكم أن تستجيبوا لقوله تعالى {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}، وإن شئتم معرفة طبيعة عدوِّكم على حقيقتِه فتأمَّلوا جيدًا قوله تعالى: {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} رحم الله شهداءنا الأبرار، وجزى وحوش الأدغال بما هي أهلٌ له".

وكان السفير رياض منصور، المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، قد اتهم إسرائيل بتنفيذ الانفجار المميت الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، قائلا إن المسؤولين الإسرائيليين غير صادقين في إلقاء اللوم على حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في الانفجار.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن قال، الثلاثاء، إن معلوماته الاستخباراتية تظهر أن "إطلاق صاروخي فاشل" من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية كان وراء الانفجار الذي خلف مئات القتلى، وهو ما نفته الحركة في بيان مكتوب.