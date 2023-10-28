"وضع غير مسبوق".. طبيب يحذر من انقطاع التواصل.. وخطر وقوع "إبادة جماعية" في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت مصر انتقادات إلى الإجراءات الإسرائيلية "المتشددة"، التي قالت إنها تعرقل تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، السبت.

وقال بيان الخارجية المصرية: "مصر لم ولن تدخر جهدًا فى إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع عزة، الإجراءات الإسرائيلية المتشددة تعيق تدفق المساعدات إلى أبناء القطاع".

وأضاف البيان: "ليس معقولاً أن يُعاد تفتيش الحافلات بمعبر "نتسانا" الإسرائيلى، وأن تقطع كل حافلة مسافة ١٠٠ كم إضافية قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح".

يقع معبر نتسانا على الحدود ما بين مصر وإسرائيل، على بعد نحو 50 كيلومترًا إلى جنوب من معبر رفح، المعبر الوحيد المتاح لإدخال المساعدات المصرية والدولية إلى غزة.