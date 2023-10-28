إسرائيل: سنواصل ضرب غزة.. وندعو المدنيين إلى الإخلاء جنوبا

نشر السبت ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2023

فيديو بالرؤية الليلية لقصف عنيف على غزة.. شاهد ما قاله جنرال أمريكي

انفجارات هائلة تهز غزة ودخان غريب يتصاعد.. هذا ما قاله مراسل CNN عن آخر التطورات

إنذارات الجيش الإسرائيلي لأهالي غزة.. لا مكان للهرب من القصف

(CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، الجمعة، إن قوات بلاده "تعمل بقوة على جميع الجبهات" من أجل تحقيق أهدافها في الحرب مع حركة "حماس".

وأضاف هاغاري، في تصريحات للصحفيين: "القوات سوف تواصل ضرب مدينة غزة، وكذلك دعوة المدنيين إلى الإخلاء جنوبا".

وردا على سؤال حول صفقة محتملة لإطلاق سراح أكثر من 200 رهينة محتجزين في غزة، قال المتحدث: "تجاهلوا الشائعات، فحماس تستخدم الإرهاب النفسي".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن توسيع عملياته البرية في غزة، فيما انطلقت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان الإسرائيلية في إشارة إلى سقوط صواريخ.

وسمع فريق شبكة CNN الموجود على الأرض دويا عاليا، ربما من نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" جراء اعتراض صاروخا.