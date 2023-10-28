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(CNN)--عاد اللفتنانت جنرال جيمس غلين، الجنرال بمشاة البحرية الأمريكية ذو الثلاث نجوم (رتبة عسكرية)، إلى الوطن، بعدما ذهب إلى إسرائيل لتقديم المشورة لقوات الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أعلن قائد مشاة البحرية الأمريكية الجنرال إريك سميث، للصحفيين في واشنطن العاصمة، الجمعة.

وقال سميث: "جيم في المنزل، لقد تحدثت معه الليلة الماضية".

وأضاف: "ذهب اللفتنانت جنرال غلين لتقديم المشورة. ولكن لا يخطئ أحد، أن ما تكشف أو يتكشف أو سوف يتكشف في غزة هو قرار إسرائيلي بحت... قدم خبرته كمخطط رئيسي لأول قوة استكشافية بحرية تدخل معركة الفلوجة (في العراق). لقد طُلب منه أن يذهب... ويقول: "هذا ما تعلمته".

وأردف قائلا: "لذا، نسمي ذلك تبادلا عسكريا محترفا. ولقد انتهى، وقد عاد الآن وقدم خبرته ليتم الأخذ بها أو عدم الأخذ بها".

ويشغل غلين حاليا منصب نائب القائد لشؤون القوات العاملة والاحتياطي، وكان في السابق، قائد قيادة العمليات الخاصة للقوات البحرية (MARSOC).