وزير الخارجية الإيراني يتحدث لـCNN عن خطر نشوب حرب أوسع في المنطقة.. وموقف إيران منها

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة قصفت البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، الأحد، ردًا على قصف باتجاه شمال إسرائيل من “خلية إرهابية”.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر تلغرام إن الغارة وقعت في منطقة هار دوف، ودمرت الطائرات الإسرائيلية أسلحة كان من الممكن استخدامها لمزيد من القصف.

ومن بين الصواريخ الثلاثة التي تم إطلاقها من تلك المنطقة في جنوب لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين، وسقط الثالث في منطقة مفتوحة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق عدة قذائف باتجاه منطقة المالكية في شمال إسرائيل، ولكن تم اعتراض اثنتين منها ولم تقع إصابات، بحسب الجيش الإسرائيلي.

يتركز هذا القتال في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، بشكل منفصل عن القتال الذي تخوضه إسرائيل مع حماس في الجنوب، الذي يتمركز حول غزة. لكن تصاعد الاشتباكات مع حزب الله أثار مخاوف من أن الجماعة شبه العسكرية اللبنانية القوية يمكن أن تشارك بنشاط في الصراع.

لقد دعم حزب الله بشكل لا لبس فيه المسلحين الفلسطينيين وأدان بشدة الهجوم الإسرائيلي على غزة، لكنه لم يتدخل نيابة عن حماس حتى الآن.

وقد ربطت الجماعة بشكل صريح هجماتها على إسرائيل بضربات الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، ولا يزال القتال مقتصرًا على هذه المنطقة الحدودية في الوقت الحالي.