أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قدمت مراسلة شبكة الجزيرة في قطاع غزة، يمنى السيد، مزيدًا من التفاصيل حول اتصال القوات الإسرائيلية الذي حذرها بإخلاء منزلها، وذلك خلال تقرير مباشر على قناة الجزيرة الإنجليزية بعد ظهر الاثنين.

وقالت يمنى: "الرسالة أو المكالمة الهاتفية التي تلقيناها كانت من رقم خاص. لقد أعطى زوجي الاسم الكامل وأخبره أنه من الجيش الإسرائيلي، وأننا نطلب منك الإخلاء جنوبًا لأنه في الساعات القادمة سيكون الوضع خطيرًا للغاية في المنطقة التي تتواجد فيها".

وأضافت يمنى أن زوجها رد على المتصل بالقول إن الطرق المؤدية إلى الجنوب خطيرة للغاية، بسبب الدبابات الإسرائيلية، فأجاب المتصل بأنه لا يستطيع تقديم المشورة بشأن "أي الطرق يجب أن تسلكها"، مؤكدًا "عليك التحرك الآن".

وبينما كانت مراسلة الجزيرة تتحدث على الهواء مباشرة، سُمع دوي انفجارات كبيرة في الخلفية.

وأوضحت يمنى للمذيع: "هذه عمليات قصف في محيط منطقتنا. يمكنك سماع مدى ارتفاع صوتها. بنايتنا تهتز حرفيًا الآن. يمكنك رؤية الدخان الأسود من النافذة"، مضيفة أن الغارات الجوية استمرت على نطاق واسع في مدينة غزة طوال اليوم.