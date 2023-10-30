نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

أطفال دون آباء وفيضان من الجرحى.. قصص لضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف مصر بشأن ضرورة إقرار هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، حسب قراءة بيان رئاسي مصري لمحتوى الاتصال الهاتفي بين السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، الأحد.

وقال بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن السيسي وبايدن ناقشا مستجدات التصعيد العسكري في غزة، وأهمية الحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي.

وأشار البيان إلى أن السيسي "أكد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لمعاناة هائلة".

وشدد السيسي على على رفض مصر "سياسات العقاب الجماعي، ولم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأراضي المصرية"، وأن "الرئيس الأمريكي يؤكد موقف بلاده برفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم".

وفي قراءة لما دار بين الرئيسين، قال بيان للبيت الأبيض: "تحدث الرئيس جوزيف آر بايدن اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتعبير عن تقديره لدور مصر الرائد في الجهود المبذولة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة".

وأكد السيسي وبايدن ضرورة "تسريع وزيادة المساعدات المتدفقة إلى غزة ابتداء من اليوم ومن ثم بشكل مستمر، وناقشا أهمية حماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى".

وأطلع بايدن "الرئيس السيسي على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان عدم قيام الجهات الفاعلة الإقليمية بتوسيع الصراع في غزة، وكذلك على الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن".