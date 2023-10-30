بينما يدفن الفلسطينيون أحبائهم.. أمريكا وإسرائيل تشككان في أعداد الضحايا في غزة

عقيد متقاعد يتحدث لـCNN حول الرسائل التي ترسلها أمريكا إلى إيران بعد ضربتها الأخيرة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس في مقابلة إن الولايات المتحدة "لا تنوي على الإطلاق" إرسال قوات قتالية أمريكية إلى إسرائيل أو غزة وسط مخاوف من نزاع إقليمي أوسع.

وأجرت هاريس مقابلة عبر برنامج "60 Minutes" على قناة CBS، قالت فيها: "ليست لدينا أي نية، ولا خطط لدينا، لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة، قُضي الأمر".

وتمسكت هاريس، التي شاركت في الإحاطات والمكالمات الهاتفية حول أزمة الشرق الأوسط، بشكل وثيق بنهج الإدارة، مؤكدة دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها داعية أيضًا إلى حماية المدنيين.

وقالت نائب الرئيس الأمريكي: "وفقاً لمعظم التقديرات، على الأقل 1400 إسرائيلي قد قُتلوا، إسرائيل بلا شك لديها الحق في الدفاع عن نفسها".

وتابعت هاريس: "مع ذلك، من المهم جداً ألا يكون هناك خلط بين حماس والفلسطينيين. الفلسطينيون يستحقون تدابير متساوية للسلامة والأمن وتقرير المصير والكرامة، وقد كنا واضحين جداً أنه يجب الالتزام بقواعد الحرب وأن تكون هناك مساعدات إنسانية تتدفق".