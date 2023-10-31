(CNN) -- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الاثنين، إن الإدارة الأمريكية "تعتقد أن إسرائيل تبذل بالتأكيد جهدا لتقليل الخسائر الإنسانية في غزة".

وأضاف كيربي، خلال المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض: "من دون الدخول في الأحداث على الأرض والرد عليها في الوقت الفعلي، وهو ما لن نفعله، فهذه محادثة أجريناها باستمرار مع نظرائنا الإسرائيليين".

وأضاف: "كان ذلك جزءا من المناقشة مع رئيس الوزراء ( الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بالأمس، وقد سمعتم رئيس الوزراء اليوم يتحدث في تل أبيب عن الجهود التي يبذلونها لمحاولة تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وأعتقد أنهم بالتأكيد يبذلون هذا الجهد".

ومع ذلك، ذكر كيربي: "هذا لا يعني أنه لم تكن هناك خسائر في صفوف المدنيين بشكل مأساوي، كان هناك الكثير والآلاف من الضحايا، ولكن على عكس (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، وعلى عكس ما فعلته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، فإن قتل المدنيين ليس أمرا مقبولا".

وقال المتحدث إن "نتنياهو أثار بنفسه قضية الضحايا المدنيين في غزة في محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأن كلا الزعيمين يدركان أنه كدول ديمقراطية، من المهم الالتزام بقانون الحرب، حماية حياة الأبرياء ومحاولة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أدنى حد ممكن".

وتابع: "لم تكن هناك محادثة واحدة لم نجرها مع نظرائنا الإسرائيليين لفهم أفضل لما يفعلونه لمحاولة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين ومرة أخرى، كما يمكن للأصدقاء وينبغي للأصدقاء أن يفعلوا مع بعضهم البعض، للتأكد من أننا على نفس الموقف".

وذكر أن "الولايات المتحدة تقود حرفيا الجهود المبذولة لمحاولة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وتأتي تصريحات كيربي، الاثنين، بعد أن تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق عن انتقاداته بشأن سقوط ضحايا من المدنيين وقال إن "حماس" تمنع المدنيين من الانتقال إلى المنطقة الآمنة في جنوب غزة.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 7960 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله المستمدة من مصادر في القطاع الذي تسيطر عليه "حماس".