دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ادعى مسؤول بحزب الله الشيعي في لبنان، تلقي حزبه لمراسلات متعددة من الولايات المتحدة الأمريكية لعدم التدخل بالحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد الهجوم الذي شنته الحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، حيث ذكرت بتقرير: "كشف مصدر رفيع المستوى في حزب الله اللبناني خلال تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء إن الادارة الامريكية ارسلت برسائل خلال الايام الاخيرة الى حزب الله اللبناني وأن الأمريكيين وبعض حلفائهم طلبوا من حزب الله في عدة رسائل منفصلة بتجنب الدخول في الحرب بين الكيان الصهيوني وحماس".

وتابع المسؤول وفقا للوكالة الإيرانية: "كان جواب حزب الله واضحا أننا مستقلون ونقوم بأداء واجبنا، قلنا بوضوح إن واجبنا الآن هو التواجد في الميدان سواء عسكريا أو تنظيميا أو استخباراتيا"، لافتا بالقول: "سنعمل بشكل مباغت في أي وقت لزم الأمر".

وتأتي تصريحات المسؤول اللبناني في الوقت الذي يستمر فيه القتال على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل والتي أمرت إسرائيل بإجلاء التجمعات السكانية الواقعة على طول هذه المنطقة الحدودية.