مذيعة CNN تسأل متحدثًا باسم الجيش الإسرائيلي أين كان يفترض أن يذهب الفلسطينيون بعد الغارة؟.. شاهد رده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة يومها الـ26، صباح الخميس، ردا على العملية التي نفذتها الحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في القطاع، وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات:

- وجه العاهل السعودي، الملك سلمان وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

Credit: MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images)

- أكدت مصادر بوزارة الخارجية المصرية لشبكة CNN أن القاهرة تعمل على إخلاء نحو 7 آلاف من الرعايا الأجانب من أكثر من 60 دولة خارج قطاع غزة.

Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن جنديا إسرائيليا يبلغ من العمر 22 عاما قتل الأربعاء خلال العملية البرية التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي في غزة، مضيفة أن الجندي يدعى شالو صهيون شرابي، وهو جندي احتياط في الكتيبة 749، وبهذا يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء التوغل البري إلى 17 جنديا، منهم 16 قتلوا داخل غزة.

Credit: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

- شوهد وابل من الانفجارات الجديدة في مدينة غزة في الساعات الأولى من صباح الخميس، حسبما أظهر بث مباشر لكاميرات وكالة الأنباء الفرنسية، حوالي الساعة 3:08 فجرا بالتوقيت المحلي.

- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الأطفال يقتلون أو يصابون بمعدل يزيد على 400 طفل يوميا في الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وكررت دعواتها لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، الذي عاد لتوه من زيارة للمنطقة، إن "حجم المأساة في غزة لم يسبق له مثيل".