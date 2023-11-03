دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الجمعة، أن كل الاحتمالات على الجبهة اللبنانية مفتوحة و"كل الخيارات مطروحة"، وأشار إلى أن عملية "طوفان الأقصى" كانت "صناعة فلسطينية"، وذلك في كلمته الأولى منذ اندلاع الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين في 7 أكتوبر/تشرين أول.

وقال نصرالله في كلمته: "الجبهة اللبنانية خففت من القوات التي كان من المفترض أن تكون في غزة وجذبتها باتجاهنا".

وأردف الأمين العام لحزب الله عن الجبهة اللبنانية قائلا: "تطور وتصاعد هذه الجبهة مرهون بأمرين: أولهما مسار وتطور الأحداث في غزة وثانيهما هو سلوك إسرائيل تجاه لبنان".

وأضاف نصرالله قائلا: " كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة وممكن أن نذهب إليها في أي وقت".

ووجه الأمين العام لحزب الله رسائل لأمريكا قال فيها: "أساطيلكم في البحر المتوسط لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام وأعددنا لها عدتها أيضا"، وأردف قائلا: "من يريد أن يمنع اندلاع حرب إقليمية يجب أن يسارع لوقف العدوان على غزة".

وشدد نصرالله على أن عملية "طوفان الأقصى" كانت "صناعة فلسطينية"، وقال: "تخطيط وتنفيذ عملية "طوفان الأقصى" كان فلسطينيا 100%"، وتابع: "العملية لا علاقة لها بأي ملف إقليمي أو دولي بل هي "من أجل فلسطين""، وادعى أن إيران "لا تمارس الوصاية على حركات المقاومة"، على حد تعبيره.