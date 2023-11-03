(CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، الجمعة، إن الجيش في "مستوى عال جدا من التأهب" على الحدود اللبنانية، وذلك قبيل ساعات من الخطاب المرتقب للأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، وبعد يوم من تبادل إطلاق النار العنيف بشكل غير عادي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي: "نحن على مستوى عالٍ جدًا من الاستعداد في الشمال على مستوى عالٍ جدًا جدًا من التأهب للرد على أي حدث يحدث اليوم وفي الأيام المقبلة".

وتابع قائلا إن الجيش الإسرائيلي كان "في منتصف عملية واسعة النطاق على الحدود الشمالية".

وأضاف: "شننا بالأمس (الخميس) هجوما واسعا جدا وأصابنا عددا من الخلايا الإرهابية لحزب الله ردا على إطلاق النار الذي نفذه حزب الله في كريات شمونة وصفد"، سنواصل الرد بحزم على أي ضرر يلحق بمواطني دولة إسرائيل.

وتتوجه الأنظار إلى لبنان وخطاب نصرالله المرتقب مع دخول الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ27، الجمعة بعد الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.