(CNN) -- يتوقع المسؤولون الأمريكيون بدء مرحلة جديدة من حرب إسرائيل ضد حركة "حماس" في الأيام المقبلة، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بتقليص حجم حملتها الجوية، والتركيز على العملية البرية أكثر تكتيكية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لشبكة CNN ، الجمعة، إن مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، تتوقع إدارة جو بايدن أن تشهد الحملة الجوية الإسرائيلية "انخفاضا عما رأيناه، والانتقال إلى التركيز على الحملة البرية بهدف تطهير الشبكة الواسعة من الأنفاق تحت الأرض التي تعمل حماس منها".

وأكد المسؤول أن الإدارة الأمريكية كانت "صريحة للغاية بشأن قرارات الحرب وتطرح أسئلة صعبة" في المناقشات مع إسرائيل، حتى في الوقت الذي أثار فيه الجيش الإسرائيلي انتقادات دولية بشأن استهداف مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة.

وردا على سؤال حول متى قد تشعر إدارة بايدن بأنها مضطرة للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وهو أمر رفضت القيام به حتى الآن، قال المسؤول إنه "نظرا لحجم وطبيعة هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، فإن وقف إطلاق النار ليس مناسبا".

وأضاف المسؤول: "مع مجموعة إرهابية تحتجز 200 رهينة، وتقتل 1400 شخص، وتختبئ تحت الأنفاق بما في ذلك قادتها.. يعتبر وقف إطلاق النار ليس الكلمة المناسبة للاستخدام في الواقع".

وأكد أن الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى تفعيل ما يسمى بـ"الهدنات الإنسانية"، وأنها تؤكد لإسرائيل أنه "حتى لو كان لها الحق في الدفاع عن نفسها، إلا أنها يجب أن تلتزم بالقوانين الدولية".

وأضاف المسؤول: "في نهاية المطاف، أعتقد أن وقف إطلاق النار يعتمد على شعور الإسرائيليين بالأمان في ضمان عدم حدوث شيء مثل هذا مرة أخرى".