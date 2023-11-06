شاهد إبراهيم دهمان صحفي CNN يعبر مع عائلته معبر رفح إلى مصر بعد شهر من الحصار في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أعداد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المارة عبر معبر رفح، خلال الأيام الماضية، وفقًا لتصريح مسؤول بجمعية الهلال الأحمر. وجهز التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - الذي يضم عددًا من الجمعيات الأهلية المصرية - القافلة الثانية من المساعدات الإغاثية وقوامها 50 قاطرة يوميًا.

قال الدكتور خالد زايد، رئيس جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الجمعية نجحت في إرسال عشرات الشاحنات من المساعدات والمواد الإغاثية لقطاع غزة من خلال معبر رفح، موضحًا أن أعداد الشاحنات المارة غير مستقرة إذ ارتفعت من 20 شاحنة يوميًا إلى 100 شاحنة قبل أن تنخفض إلى 45 شاحنة، غير أن هناك زيادة في الوقت الحالي في عدد الشاحنات المارة، حيث عبرت أمس 45 شاحنة، ونجهز اليوم لعبور 75 شاحنة آخرين.

وأضاف زايد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن آلية إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتبدأ بإرسال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني احتياجاتها من المواد الإغاثة، وتشمل أدوية ومستلزمات طبية وأغذية. وأشار إلى أنه يتم تجهيز هذه الاحتياجات محليًا ومن الدول الصديقة والشقيقة، وشحنها على سيارات للمرور عبر معبر رفح لتسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لاستخدامها في تقديم المساعدات لأهالي غزة.

وقال زايد إن الجانب الإسرائيلي سبق أن رفض دخول بعض الشاحنات أو مواد الإغاثة، مثل أجهزة الأشعة "الاكس راي"، كما لا يسمح بدخول الشاحنات بأكثر من الحجم المقرر، لافتا أن عددًا كبيرًا من الدول أرسلت مساعدات لغزة غير أن مصر توفر وحدها أكثر من نصف حجم المساعدات المطلوبة.

وسبق أن نوه وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين، إلى الصعوبات اللوجستية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي مما يعوق نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك القصف المتكرر للجانب الفلسطيني من المعبر، وبما يضع أعباء إضافية على مصر تعوق وصول المساعدات إلى حد كبير، وفقًا لبيان رسمي.

وحول أعداد المصابين الذين عبروا معبر رفح، قال زايد إن المعبر استقبل 80 حالة نُقلت عبر سيارات إسعاف مجهزة لمستشفيات شمال سيناء، وتخضع للعلاج الطبي وحالات معظمهم مستقرة، ومنتظر دخول حالات مصابة خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي نجح في تسليم القافلة الأولى من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين وتضمنت 108 قاطرات محملة بألف طن من المواد الغذائية و40 ألف بطانية و80 خيمة وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس.

وفقًا لبيان رسمي، يشارك في القافلة عدد من الجمعيات الخيرية ومؤسسات التنمية المجتمعية لكبار الشركات ورجال الأعمال المصريين.

وأضاف عبد القوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه بعد الانتهاء من تسليم القافلة الأولى، جهز التحالف قافلة جديدة سيتم إرسالها عبر جسر بري بمعدل 50 قاطرة يوميًا محملة بكميات ضخمة من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وسط إقبال كبير من الجمعيات الأهلية لتوفير كل المستلزمات التي يحتاجها الجانب الفلسطيني، لتقدم مصر أكثر من 70% من المساعدات الإنسانية التي دخلت لغزة عبر معبر رفح.