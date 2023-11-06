البرادعي يعلق على اقتراح وزير إسرائيلي إسقاط قنبلة نووية على غزة

الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، إن تصريحات إسرائيلي حول إسقاط قنبلة نووية على غزة باعتباره "أحد الاحتمالات"، من شأنه أن "يثير الكثير من المواجع".

وكتب البرادعي في حسابه عبر منصة إكس، الأحد: "تهديد وزير اسرائيلى باستخدام السلاح النووي يثير الكثير من المواجع"، مٌشيرًا إلى أن "جميع الدول العربية كانت تعلم يقينًا أن إسرائيل تمتلك السلاح النووي منذ الستينات".

وأضاف البرادعي: "ومع ذلك انضمت كلها واحدة بعد الأخرى الى اتفاقية منع الانتشار النووي دون ان تشترط انضمام إسرائيل والتخلي عن ترسانتها النووية".

وتساءل البرادعي، الذي سبق أن شغل منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "كم من الأخطاء الجسيمة اُرتكبت على حساب الأمن القومى العربي ندفع ثمنها الآن".

وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشاركة وزير التراث الذي ينتمي إلى أقصى اليمين، عميحاي إلياهو، في اجتماعات الحكومة، بعد حديثه عن أن إسقاط قنبلة نووية على غزة "أحد الاحتمالات"، وذلك عندما سئُل في مقابلة إذاعية.

في وقت سابق الأحد، رد إلياهو، في تصريحات لراديو "كول بيراما"، المحطة الإذاعية الدينية، على سؤال حول ما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، فقال: "هذا أحد الاحتمالات".

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل عربية، وصدرت بيانات إدانة من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.