الجيش الإسرائيلي يعلن وصول قواته البرية إلى ساحل غزة وسط قتال متلاحم

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، وصول جنوده إلى مواقع على طول ساحل غزة في إطار توسيع عملياته البرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي، إن الفرقة 36 في الجيش وصلت إلى الساحل أثناء عملها على تطويق قوات حماس وضرب أهداف في غزة.

وأضاف البيان: "في الساعات الـ 12 الماضية، ضرب جنود الفرقة حوالي 50 هدفًا، بما في ذلك مناطق القتال والعمليات والمواقع العسكرية والبنية التحتية تحت الأرض، وقضوا على الإرهابيين في قتال متلاحم عن قرب".

في وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هغاري، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يشن حاليًا غارة كبيرة على قطاع غزة.

وأضاف أن الغارة، التي وصفها هغاري بأنها واسعة النطاق، تستهدف البنية التحتية لحماس فوق وتحت الأرض، فضلا عن المسلحين وكبار القادة.

ولاحظ فريق CNN في سديروت، جنوب إسرائيل، التي لا تبعد كثيرًا عن الحدود بين إسرائيل وغزة، عددًا من الانفجارات والقنابل المضيئة في اتجاه غزة مساء الأحد.