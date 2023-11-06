أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، الاثنين، أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول تجاوز 10 آلاف.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، إن 10022 فلسطينيًا قُتلوا في الغارات الإسرائيلية على القطاع، بينهم 4104 أطفال، و2641 امرأة، و611 مسنًا. وتشير هذه الأرقام إلى أن حوالي ثلاثة أرباع القتلى ينتمون إلى الفئات الضعيفة من السكان.

وذكرت الوزارة أن 25408 أشخاص آخرين أصيبوا.

ومن غير الواضح عدد المقاتلين المدرجين ضمن العدد الإجمالي. ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من الأرقام التي نشرتها الوزارة في غزة، التي تحاصرها إسرائيل وتشهد معظم مناطقها مع مصر إغلاقا.

أعلنت إسرائيل الحرب على حماس بعد أن شنت الجماعة الإسلامية المسلحة هجومًا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص في إسرائيل واختطاف أكثر من 240. وردت إسرائيل بشن هجوم جوي وبري على غزة، وتعهدت بالقضاء على الجماعة المسلحة.

وقُتل آلاف الفلسطينيين في غزة في الشهر الماضي أكثر من أولئك الذين قتلوا في الصراعات مع إسرائيل التي امتدت على مدى السنوات الـ15 الماضية.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي على أكبر مخيم للاجئين في غزة “قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب” نظرًا لحجم الضحايا والدمار.