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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استنكرت دولة قطر ما وصفته بمزاعم أدلى بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حول وجود أنفاق تحت مستشفى الشيخ حمد للأطراف الصناعية في قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، الاثنين، إن ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "دون أدلة ملموسة أو تحقيق مستقل، واعتبرها محاولة مفضوحة لتبرير استهداف الاحتلال للأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجىء إيواء النازحين".

وأضاف العمادي أن "مستشفى الشيخ حمد في غزة أنشىء بشفافية وفقا لأعلى المعايير الدولية تحت إشراف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بموافقة إسرائيلية، لأهداف طبية واستفاد منه آلاف الأشخاص في غزة".

وشدد العمادي "على أن مثل هذه المزاعم يجب ألا تطلق جزافًا، مطالبًا بألا يتم الأخذ بالرواية الإسرائيلية باعتبارها واقعًا مماثلا دون تحقيق مستقل في ما تشكله من ادعاءات"، وحذر من "استخدامها ذريعة لاستهداف المنشآت المدنية".

كما حذر العمادي إسرائيل من استهداف مستشفى الشيخ حمد، موضحًا أن ذلك يعني "حرمان آلاف المرضى من خدماته".

في وقت سابق الأحد، عرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، مقطع فيديو، زاعمًا وجود أنفاق تحت أرض مستشفى الشيخ حمد في غزة.