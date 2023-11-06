زوجة الرئيس الايراني توجه رسالة الى قرينات قادة أوروبا بشأن غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت جميلة علم الهدى زوجة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الاثنين، زوجات رؤساء الدول الأوروبية، إلى "إدانة قتل الأطفال والنساء الفلسطينيين"، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإحلال السلام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وجاء ذلك في رسالة وجهتها قرينة الرئيس الإيراني، إلى زوجات الرؤساء الأوروبيين، بشأن الحرب في غزة، طبقا للوكالة.

وقالت جميلة علم الهدى في رسالة خاطبت فيها بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "الحقيقة أن العالم مندهش من قساوة قلوب الأقوياء، فكيف يمكن تقييم أداء السياسيين في دعم إسرائيل بالسلاح، وأعينهم وآذانهم مغلقة عن سماع ورؤية صرخة الفلسطينيين المظلومين؟"، حسبما نقلت عنها الوكالة الإيرانية.

وأضافت قرينة الرئيس الإيراني في رسالتها: "يا سيدة ماكرون، من فضلك، كسيدة متفانية ولطيفة ونيابة عن النساء والأمهات والبنات في أرضك، أطلبي من زوجتك الامتناع عن تحمل المسؤولية عن قتل الأطفال الفلسطينيين والنساء العزل، واتخاذ تدابير فورية وفعالة من أجل إحلال السلام"، حسب قولها.

وختمت قائلة: "أتمنى أن يجزيكم الله خيراً على جهودكم الإنسانية"، طبقا لما نقلت عنها وكالة "إرنا".