"كلنا متواطئون إلى حد ما".. أوباما يتحدث عن الحرب في غزة

القدس (CNN)-- قالت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان، الثلاثاء، إن أكثر من 60% من المستشفيات والمراكز الطبية في غزة، أصبحت خارج الخدمة، بسبب نقص الوقود والقصف الإسرائيلي.

وأضافت الكيلة أن 16 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركزا طبيا، لم تعد تعمل بسبب نقص الوقود والإمدادات الطبية، وكذلك القصف الإسرائيلي.

كما وجهت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نداء عاجلا إلى المنظمات الصحية والإغاثية الدولية، لتقديم المساعدات والإمدادات إلى غزة، وحذرت من تداعيات نقص الوقود في مستشفى القدس الذي يؤوي 14 ألف نازح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان، الاثنين: "ستنفد احتياطيات الوقود في المستشفى في غضون 48 ساعة وستتوقف أجهزة إنقاذ الأرواح، وحضانات حديثي الولادة، ووحدات العناية المركزة عن العمل".