"كلنا متواطئون إلى حد ما".. أوباما يتحدث عن الحرب في غزة

مظاهرات ضخمة في واشنطن تطالب بوقف الحرب في غزة.. ومتظاهرون لـCNN: نادمون على انتخاب بايدن

مع تصاعد الغضب العالمي.. أمريكا تحذر إسرائيل من صعوبة تحقيق أهدافها في غزة

وزير خارجية مصر: أشدد على حتمية وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة

(CNN)-- بدأ المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، الثلاثاء، زيارة تستغرق خمسة أيام إلى الشرق الأوسط "وسط تصعيد الحرب بين إسرائيل وغزة"، بحسب ما أعلن مكتبه في بيان.

وقال تورك: "لقد مر شهر كامل من المذبحة والمعاناة المتواصلة وإراقة الدماء والدمار والغضب واليأس".

وأضاف أن "انتهاكات حقوق الإنسان هي السبب الجذري لهذا التصعيد، وحقوق الإنسان تلعب دورا مركزيا في إيجاد مخرج من دوامة الألم هذه".

ووصل فولكر تورك إلى القاهرة، الثلاثاء، وسيزور رفح على الحدود مع غزة، الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان، الخميس.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الثلاثاء، إن "وزير الخارجية المصري، سامح شكري يلتقي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك".

وأضاف المتحدث أن "الاجتماع يتناول بحث التداعيات الإنسانية الكارثية بقطاع بغزة، والانتهاكات الصارخة لأوضاع حقوق الإنسان، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية".