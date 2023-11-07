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(CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل "ستحتفظ بحرية العمل الكاملة للرد على أي وضع في قطاع غزة" بمجرد انتهاء الحرب.

وفي حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع صباح الثلاثاء، قال يوآف غالانت إنه "في نهاية هذه "الحملة"، ستنتهي حماس، كمنظمة عسكرية أو هيئة حاكمة في غزة، من الوجود". ونشرت تصريحات غالانت على موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإخباري.

وأضاف غالانت: "لن يكون هناك أي تهديد أمني لإسرائيل من غزة، وستحتفظ إسرائيل بحرية العمل الكاملة للرد على أي وضع في قطاع غزة يشكل أي نوع من التهديد"، حسبما يمكن سماع غالانت في تسجيل لموقع يديعوت أحرونوت.

تصريحات غالانت تعكس تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال الاثنين في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية، إن إسرائيل ستتحمل "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب.

وتسلط هذه التصريحات مجتمعة الضوء على خطط الحكومة الإسرائيلية لغزة ما بعد الحرب. ولم يوضح المسؤولون الحكوميون بعد كيفية إدارة غزة إذا نجحوا في القضاء على حماس.

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل الشهر الماضي من أن إعادة احتلال غزة سيكون خطأ.

وقال غالانت أيضًا في تسجيل على موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الأولوية القصوى للحرب كانت "القضاء على هذه الظاهرة المسماة حماس"، وأنه كان يركز شخصيًا على "الانتصار في الحرب" وإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.