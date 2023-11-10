مظاهرات ضخمة في واشنطن تطالب بوقف الحرب في غزة.. ومتظاهرون لـCNN: نادمون على انتخاب بايدن

(CNN)-- تلقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحذيرات صارخة من دبلوماسيين أمريكيين في العالم العربي من أن دعمها القوي للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة والمميتة في غزة "يخسرنا الشعوب العربية على مدى جيل كامل"، وفقًا لبرقية دبلوماسية حصلت عليها شبكة CNN.

وتسلط البرقية الضوء على القلق العميق بين المسؤولين الأميركيين بشأن الغضب المتزايد ضد الولايات المتحدة والذي اندلع بعد وقت قصير من شن إسرائيل عملياتها ضد حماس، في أعقاب هجمات الحركة داخل إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي خلفت أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي.

وورد في برقية من السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية، عمان، الأربعاء: "إننا نخسر بشدة في ساحة معركة الرسائل"، وذلك بعد محادثات مع "مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة والرصينة".

برقية أخرى من السفارة الأمريكية في سلطنة عُمان أرسلها ثاني أعلى مسؤول أمريكي في مسقط وزعت على مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة لجهات أخرى، لتوفيرها لمحة خاصة عن الإنذار بشأن الموجة المتزايدة المناهضة للولايات المتحدة التي تجتاح الشرق الأوسط.

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على تعليق.

ويذكر أن بايدن يتعرض لضغوط متزايدة محليا وخارجيا بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل وسط صور الدمار في غزة والأزمة الإنسانية الأليمة في المنطقة، وبينما قاومت الإدارة الدعوات لوقف إطلاق النار، عمل المسؤولون على تكثيف المساعدات المقدمة إلى غزة وضغطوا من أجل توقف مؤقت لأسباب إنسانية للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى القطاع والسماح للمدنيين بالفرار بعيدًا عن القتال، وفي الأيام الأخيرة، أعرب حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي بوضوح عن غضبهم العميق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.