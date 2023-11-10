مفاوضات بالدوحة من أجل الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.. و "الجهاد الاسلامي" مستعد للإفراج عن اثنين

مسؤول أممي يتحدث لـCNN عن استقالته من منصبه مؤخرًا بسبب ما وصفها "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، الجمعة، رسالة للحكام العرب قبل القمة الطارئة المرتقبة، السبت، في العاصمة السعودية، الرياض، طالبهم فيها بإعادة النظر باتفاقيات معينة بسبب ما يحدث في قطاع غزة، ودعاهم إلى "عدم خذلان شعوبهم"، على حد قوله.

وكتب البرادعي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "إلى السادة الحكام العرب... بمناسبة قمتكم غدا... لعلكم تدركون أن هناك شعورا قاسيا بالظلم والقهر والهوان فى كل جزء من أنحاء الوطن العربي إزاء الإبادة الممنهجة لأهلنا في فلسطين بالمخالفة الصارخة لكل ما هو إنساني وقانوني"، حسب قوله.

وأردف نائب الرئيس المصري السابق قائلا: "لعلكم تدركون أنكم تتحملون بحكم وظائفكم مسئولية الدفاع عن أمن ومصالح وحاضر ومستقبل وكرامة شعوبكم".

وتابع البرادعي: "لعلكم تدركون أيضا أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكنكم اتخاذها مجتمعين على المستوى السياسي والقانوني والاقتصادي والأمني في إطار (الدفاع عن النفس)، بما في ذلك إعادة النظر في اتفاقيات قائمة، أسوة بما تفعله كل الدول فى مواقف مماثلة. على قدر الضرر الواقع علينا يكون رد الفعل".

وختم نائب الرئيس المصري السابق بالقول: "نحن لسنا عاجزين بأي حال ولا يجب أن نكون … إذا أردنا... لا تخذلوا شعوبكم... فالعواقب وخيمة"، حسب قوله.

وستُعقد قمة عربية طارئة في الرياض، السبت، لمناقشة وقف العنف في غزة، بمشاركة رؤساء ووفود الدول العربية.