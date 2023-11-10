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فريق CNN في تل أبيب يشهد اعتراض القبة الحديدية 10 صواريخ من غزة

الشرق الأوسط
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مراسلة CNN توثق لحظة اعتراض القبة الحديدية لصواريخ حماس فوق عسقلان

القدس (CNN)-- شهد فريق CNN  في تل أبيب، الجمعة، حوالي 10 عمليات اعتراض، من قبل نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي لصواريخ أُطلقت من غزة.

وزعمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عبر تطبيق تيليغرام، أنها أطلقت صواريخ باتجاه المدينة.

ويتكون نظام الدفاع الجوي المتنقل من 10 بطاريات تحمل كل منها ما بين ثلاث إلى أربع قاذفات صواريخ قابلة للمناورة.

ويوفر موقعها تلك الاستراتيجي حاجزا دفاعيًا ضد الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات بدون طيار، لما يصل إلى 60 ميلا مربعا من المناطق المأهولة بالسكان.

وقد تفاخرت إسرائيل في الماضي، بمعدل نجاح يزيد عن 90% لمنظومتها الدفاعية.

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