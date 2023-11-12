مظاهرات ضخمة في واشنطن تطالب بوقف الحرب في غزة.. ومتظاهرون لـCNN: نادمون على انتخاب بايدن

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نُظمت مظاهرة ضخمة مؤيدة للفلسطينيين في لندن، حيث سار مئات الآلاف من الأشخاص في وسط المدينة، السبت، وفقًا لفريق CNN الموجود على الأرض.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة لندن لشبكة CNN، إن ما يقدر بنحو 300 ألف شخص حضروا المسيرة.

وشهدت منطقة هايد بارك كورنر بوسط لندن تواجدًا مكثفا للشرطة، بينما هتف المتظاهرون "فلسطين حرة حرة" و"وقف إطلاق النار الآن". كما سُمعوا وهم يهتفون "من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر!"

ألقت الشرطة القبض على 82 متظاهرًا مناهضًا حاولوا اعتراض المشاركين في المسيرة. وقالت شرطة العاصمة إنه تم القبض على الأشخاص "لمنع خرق السلام".

وقالت الشرطة إنها "واجهت اعتداءً من متظاهرين مناهضين لها (المسيرة)" الذين اقتحموا المنطقة "بأعداد كبيرة" قبل أن تصبح أكبر مسيرة حتى الآن منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس قبل شهر تقريبًا.

وفي أماكن أخرى من أوروبا، شارك آلاف الأشخاص في بروكسل وباريس أيضًا في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، السبت.

في غضون ذلك، تجمعت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، السبت، بالقرب من الشارع الذي يعيش فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير الأمريكية، للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

بدأ الحشد بالتشكل حوالي الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي. وحمل العديد منهم الأعلام الفلسطينية، وكُتب على بالونات كبيرة "وقف إطلاق النار الآن".

يحضر بايدن حاليًا في مقبرة أرلينغتون الوطنية في فرجينيا فعاليات يوم قدامى المحاربين. ومن المتوقع أن يسافر إلى منزله في ويلمنغتون في وقت لاحق، السبت.

وفي يوم الجمعة، حضر حوالي 2000 شخص مظاهرة في مدينة نيويورك، وتجمعوا في دائرة كولومبوس قبل السير إلى المنطقة المحيطة بتايمز سكوير وفي النهاية إلى غراند سنترال، حيث أغلقت المظاهرات مؤقتًا الوصول إلى المحطة.