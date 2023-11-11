أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- طالب البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، السبت، بإنهاء ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك "جرائم الحرب والمجازر البربرية والوحشية وغير الإنسانية".

وقال البيان الختامي: "إننا ندين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والمجازر الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. نحن نطالب بوقفها على الفور".

وأضاف البيان أن القمة ترفض توصيف هذه "الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس"، وتطالب بإنهاء الحصار على غزة ودخول قوافل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود فورًا.

كما طالب بيان القمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ "قرار حاسم وملزم" يفرض وقف العدوان.

وتابع: “نطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين التدمير الهمجي الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع دخول الأدوية والغذاء والوقود”.

كما دعا القرار المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق فيما وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا البيان جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل التي يستخدمها جيشها و"المستوطنون الإرهابيون الذين يقتلون الشعب الفلسطيني ويدمرون منازلهم".

وقالت القمة إن "السلام العادل والدائم والشامل" هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وأكدت القمة أن منع حلقات العنف والحروب "لن تتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. نحمل إسرائيل، القوة المحتلة، المسؤولية عن استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الإنسان".

وجدد الزعماء المشاركون في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في الرياض، السبت، دعواتهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس مع تدهور الوضع الإنساني في غزة.