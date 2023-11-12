مشاهد صادمة.. مقاطع تُظهر الرعب بعد قصف مستشفيات عدة في غزة

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن هناك مهلة مدتها سبع ساعات مطبقة حاليا لإخلاء سكان غزة إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن الممر مفتوح من الساعة 9 صباحا حتى 4 مساء، أمام السكان للانتقال جنوبا إلى ما بعد وادي غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ممر الإخلاء الذاتي سيعمل من مجمع الشفاء الطبي، عبر شارع الوحدة ثم إلى شارع صلاح الدين.

كما دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى التحرك جنوبا أثناء الوقف المؤقت للأنشطة العسكرية بين الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ2ظهرا (من الساعة الثالثة صباحا إلى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت الشرقي) في قرية جباليا وعزبة جباليا أثناء نقل الإمدادات الإنسانية.