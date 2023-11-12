أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يعارض أي دور لحكومة السلطة الفلسطينية الحالية في غزة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بسيطرة إدارية جزئية في الضفة الغربية المحتلة، قد تحكم غزة بعد الحرب، قال نتنياهو: "ستكون هناك سيطرة أمنية كاملة (في غزة)، مع (الجيش الإسرائيلي)، القدرة على الدخول وقتما نشاء، لقتل الإرهابيين الذين يمكن أن يظهروا مرة أخرى. أستطيع أن أقول لكم ما لن يحدث: لن تكون هناك حماس".

وأضاف: "علاوة على ذلك، لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم أطفالها كراهية إسرائيل، وقتل الإسرائيليين، والقضاء على دولة إسرائيل".

تعمل السلطة الفلسطينية انطلاقا من الضفة الغربية. وتم تأسيسها بموجب اتفاقيات أوسلو عام 1993، وهي اتفاقية سلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية شهدت تخلي منظمة التحرير الفلسطينية عن المقاومة المسلحة ضد إسرائيل مقابل وعود بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتقدم حماس - التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى كمنظمة إرهابية - نفسها كبديل للسلطة الفلسطينية، التي اعترفت بإسرائيل وشاركت في العديد من مبادرات السلام الفاشلة معها.

في وقت سابق، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن ضرورة التركيز على الوضع الحالي وما بعد انتهاء الحرب في غزة، واقترح أن تلعب السلطة الفلسطينية دورًا في مستقبل غزة إذا تم القضاء على حماس.

وقال بلينكن، في جلسة استماع أخيرة في الكونغرس: "في مرحلة ما، سيكون الأمر الأكثر منطقية هو أن تتولى السلطة الفلسطينية الفعالة والمنشطة الحكم والمسؤولية الأمنية في نهاية المطاف في غزة".