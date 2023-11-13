أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد السفير الإسرائيلي لدى أمريكا، مايكل هرتسوغ، أن إسرائيل تدرس خطة طويلة الأمد لقطاع غزة وتناقش الأمر مع واشنطن.

وقال هرتسوغ في مقابلة مع برنامج Fox News Sunday إن الموقف الإسرائيلي يرى أن "على الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم" لكنه أشار، في تكرار لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السابقة، إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن تدعم دورا للسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي في القطاع، داعيا السلطة في رام الله إلى إجراء إصلاحات.

وأكد السفير أن إسرائيل ليس لديها مصلحة باحتلال أو حكم قطاع غزة، مضيفا أن الأمن هو الأولوية القصوى.

وقال هرتسوغ: "نحن هناك لإنهاء تهديد حماس العسكري لإسرائيل وقدرتهم على إعادة بناء القدرات والضرب مرة تلو الأخرى، كما يقولون إنهم يريدون أن يفعلوا. هذه هي نيتنا"، حسب قوله.

وقالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في القطاع الأسبوع الماضي إن أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا في غزة منذ أن شنت إسرائيل هجومها العسكري قبل شهر تقريبا.

ومن غير الواضح كم عدد المقاتلين المدرجين في مجموع القتلى ولا يمكن لـCNN التحقق من الأرقام التي أصدرتها الوزارة في غزة بشكل مستقل.