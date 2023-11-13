الأردن: رسائل تضامن من أطفال مرضى السرطان إلى أقرانهم في قطاع غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الاثنين، الحرب في غزة بأنها "همجية" و"دمارية وحشية"، وأن "جرائم حرب" اُرتكبت في القطاع، قائلا إن إسرائيل "تجاوزت كل الخطوط الحمراء".

وتوقع الصفدي، في مقابلة مع قناة "المملكة" الرسمية، أن "القادم ما زال أسوأ لأننا نتعامل مع حكومة إسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولم تترك قانونا دوليًا إلا وخرقته".

وأضاف الصفدي، خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة"، أن "الأردن يشرح للعالم أن ما تقوم به إسرائيل ليس دفاعًا عن النفس؛ بل هي جرائم حرب"، على حد قوله.

وقال الصفدي إنه "في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل في حربها الهمجية وتحاول أن تغطي هذه الحرب بسرديتها التي لم تعد تقدم أي شيء منطقي".

وتابع الصفدي: "إنها حرب دمارية ووحشية، وستترك أثرًا دماريًا ليس فقط في ما تسببه من كوارث إنسانية الآن، لكن ستترك آثارًا دمارية على كل من يريد لهذه المنطقة أن ينعم بالأمن والسلام".

وقال وزير الخارجية الأردني: "لن نقبل بالهرطقات التي تتحدث عن إرسال قوة عربية إلى غزة"، وحذر من أن الحديث عن "تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن هو إعلان حرب"، مثلما أكد رفض بلاده كون "غزة لوحدها مفصولة عن الضفة الغربية".

وشدد الصفدي على أن "ما تقوم به إسرائيل خطر كبير على المنطقة ويهدد أمنها واستقرارها، وإن ما تقوم به إسرائيل في ضوء عدم اتخاذ موقف دولي واضح وحاسم ضدها أيضًا يعري منظومة العمل الدولية ويقول بصراحة إنّ القانون الدولي والمعايير الإنسانية تطبق وفق هوية الجلاد وهوي الضحية".