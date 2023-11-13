دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع لقطة تُظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقد بدت عليه "علامات التعب" حسب وصف رواد منصات التواصل، خلال استضافة المملكة للقمة العربية والإسلامية الطارئة بشأن غزة السبت.

وتداول مغردون مقطعا يُظهر ولي العهد السعودي أثناء استماعه إلى كلمة أحد القادة الذين حضروا القمة وقد بدت عليه "علامات التعب".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان خلال جلوسه خلف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان خلال إدلاء الأخير بكلمة بالقمة العربية الإسلامية في الرياض، السبت.

ويظهر وزير الخارجية السعودي في مقطع الفيديو المتداول وهو يأخذ نفسا عميقا مغلقا عينيه وما يبدو أنه كان "منهكا" وفقا لوصف نشطاء.

وتطرق رواد منصة "إكس"، تويتر سابقا، إلى الجهود التي تبذلها السعودية من أجل إيجاد حل للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين "رغم التشكيك"، على حد قول بعضهم.

ونستعرض فيما يلي بعض التغريدات: