الأمم المتحدة تكشف عدد النازحين من شمال غزة خلال 10 أيام

بعد مقتل 102 موظف في حرب غزة.. الأمم المتحدة تقف دقيقة صمت حدادًا على زملائهم الراحلين

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(CNN)-- نزح ما يقدر بنحو 200 ألف شخص من شمال غزة منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير عن الوضع نشره، الثلاثاء، إن ما يقدر بنحو 200 ألف شخص انتقلوا منذ اليوم الخامس من الشهر الحالي عبر "ممر" فتحه الجيش الإسرائيلي، وفقا لرصد المكتب.

وينظم الجيش الإسرائيلي سلسلة من الممرات الإنسانية التي، حسبما يقول، تُمكن الناس في شمال غزة من التحرك بأمان إلى الجنوب.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الذين انتقلوا إلى الجنوب يعانون من "الازدحام الشديد ومحدودية الوصول إلى المأوى والغذاء والماء"، مما يخلق "قلقا متزايدًا".

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن "مئات الآلاف" من الأشخاص "غير الراغبين أو غير القادرين على الانتقال إلى الجنوب ما زالوا في الشمال".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "إنهم يكافحون من أجل تأمين الحد الأدنى من الماء والغذاء للبقاء على قيد الحياة". وأضاف أن استهلاك المياه من مصادر غير آمنة، يثير مخاوف جدية بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه.