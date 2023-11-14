حماس تنشر فيديو تدّعي أنه يظهر مقتل رهينة بغارة إسرائيلية على غزة

غوتيريش لـCNN: لا يمكن استخدام ما فعلته حماس كمبرر "لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- انتشر مقطع فيديو على إحدى قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لحركة حماس، يزعم أن امرأة إسرائيلية كانت محتجزة كرهينة في غزة قُتلت في غارة جوية إسرائيلية.

وظهر المقطع – الذي تبلغ مدته ما يزيد قليلا عن دقيقة – مساء الاثنين على قناة التلغرام التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عائلة المرأة على علم بوجود الفيديو، في حين لن تعرض CNN أي جزء من الفيديو ولم تؤكد مقتل الرهينة.

ويظهر معظم الفيديو المرأة تتحدث إلى الكاميرا وتقرأ بياناً قصيراً أعطت فيه تفاصيل عن والدها وأمها وبلدتها وهويّتها الإسرائيلية، وقالت إن عمرها 19 سنة.

وبعد البيان الشفوي، يظهر الفيديو صورة لما يبدو أنه جسد المرأة، وتدعي حماس في الفيديو أنها قُتلت في غارة جوية إسرائيلية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي بيان قصير في وقت متأخر من الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي إن ممثلا للجيش زار منزل العائلة لإبلاغهم بالفيديو.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "حماس تواصل استخدام الإرهاب النفسي والتصرفات اللاإنسانية من خلال مقاطع فيديو وصور للرهائن، كما فعلت في الماضي".