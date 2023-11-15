لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إنه سيعمل مع شركائه في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بـ”الدولة الفلسطينية” إذا فاز بولاية أخرى على رأس حكومة البلاد، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال سانشيز للبرلمان الإسباني، الأربعاء: "لا شك أننا مع إسرائيل في إلغاء والرد على الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له البلاد في شهر أكتوبر والذي يجب تقديم مدبريه أمام العدالة لمحاسبتهم".

وأضاف سانشيز، قبيل تصويت برلماني على حكومته المقترحة، الخميس: "إننا نطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، ولكننا بنفس الوضوح نرفض القتل العشوائي للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

وتابع: "إننا نطالب بوقف فوري لإطلاق النار، ووقف القنابل وفقا لذلك، وتوفير المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني على الفور، وإعطاء الوقت للدبلوماسية مع عقد مؤتمر سلام عاجل، وأن الحل، الاعتراف العادل وطويل الأمد بدولته، وأن تحظى بتأييد المجتمع الدولي".

ووعد بالعمل من أجل الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية.

وقال سانشيز: "في هذا الصدد، أريد أن أنقل الالتزام، الالتزام الأول لهذه الحكومة، … الحكومة الجديدة ستعمل في أوروبا، وبالتالي في إسبانيا، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.