رعب وموت في كل مكان.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة

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(CNN)-- قال وزير الصحة المصري، خالد عبدالغفار، لشبكة CNN، إن المسؤولين المصريين يعملون على نقل 36 طفلاً من حديثي الولادة من مستشفى الشفاء في غزة إلى مصر.

وتحاول وزارة الصحة تنسيق هذا النقل مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حسبما قال وزير الصحة المصري لمراسلة CNN، إيليني جيوكوس، الثلاثاء.

وقال الوزير: "لقد طُلب منا استقبال 36 طفلاً حديثي الولادة في الحاضنات. أنا أعمل مع فريقي ومع (السلطات) لمحاولة نقلهم إلى هنا في أقرب وقت ممكن... لدي 36 سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة تهوية محمولة تنتظر على الحدود لاستقبال هؤلاء الأطفال... وإحضارهم على الفور إلى مستشفياتنا".

واعتبر عبدالغفار أن هذا سيكون نقلا خطيرًا.

وقال وزير الصحة المصري لـCNN: "النقل في حد ذاته يمثل تحديًا كبيرًا. لأنك بحاجة إلى سيارة إسعاف جاهزة مع حاضنات متحركة، لمحاولة إحضارهم إلى الحدود، وعلينا أن نكون مستعدين لاستقبالهم على الفور".

وأضاف وزير الصحة أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أبلغته أنهم يحاولون وضع ثلاثة أطفال في حاضنة واحدة، "لأنهم لا يملكون هذا القدر من مصدر الطاقة لدعمهم".

وأكد المسؤول أن الهلال الأحمر المصري جاهز عند معبر رفح الحدودي لاستقبال الأطفال، مُشددًا على أن "الوقت مهم وكل دقيقة لا ننقلهم فيها فإن فرص فقدان حياتهم مرتفعة للغاية".